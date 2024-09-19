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Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebeği Ebrar Demirbilek'in son haline bakın! Gören ''kocaman kız olmuş'' dedi
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Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebeği Ebrar Demirbilek'in son haline bakın! Gören ''kocaman kız olmuş'' dedi

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 09:04 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 09:16

Çitos Efe, Çakıl Bebek Nisan Aktaş, Atarlı Bilim Adamı Efe Dadak, Buckingham Prenses'i Henna Bülbül ve daha nice minik yıldızın yer aldığı Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek, büyüyüp koca kız oldu. Demirbilek'in sosyal medya hesabında yayınladığı son paylaşım ise dikkat çekti. Bir dönem Hercai dizisinde rol alan Demirbilek, Sandık Kokusu'nun minik yıldızı Mina Akdin ile pijama partisi yaptı ve o anlatı paylaştı. Demirbilek'in eğlenceli paylaşımında son halini görenler ise şoke oldu.

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