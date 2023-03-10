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Arda Turan depremzede çocuklar için Marmaris'te sahaya çıktı

Arda Turan depremzede çocuklar için Marmaris'te sahaya çıktı
10.03.2023 20:53 - Son Güncelleme: 10.03.2023 20:55

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Eski milli futbolcu Arda Turan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde depremzede çocuklar için sahaya çıkarken, depremzede gençler ile futbol oynadı. Turan'ın fotoğraf çektirmek için sıra bekleyen sevenleri izdiham oluşturdu.

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Geçen sezon futbol kariyerini noktalayan eski milli futbolcu Arda Turan bugün Marmaris İlçe Stadyumu'nda saat 18.00 de anlamlı bir etkinlik için yeşil sahaya çıktı.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın yanı sıra yıllarca İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ile Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, Marmaris'te depremzede gençler ve Marmaris 1923 futbol takımı ile birlikte sahaya çıkarak futbol oynadı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Marmaris bölgesine gelen depremzede futbolculara ve gençlere moral vermek için ilçeye gelen Turan ile fotoğraf çektirmek isteyenler izdiham oluşturdu. Yüzlerce çocuk Arda Turan'dan imza alabilmek için sırada bekledikten sonra formasını imzalatanlar ve birlikte fotoğraf çektirenler mutlulukla imza alamayanlar üzüntü ile evlerine döndü.

Bazı aileler kalabalıktan dolayı şikayet ederken çocuklar Arda Turan'ı gördükleri için mutluluklarını dile getirdiler. Stadyumdan korumaları eşliğinde çıkan ünlü futbolcu sevenlerine el sallayarak veda edip araca binerek stadyumdan ayrıldı.

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