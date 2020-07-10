Ezgi Eyüboğlu ile sevgilisi Oğulcan Engin sobelendi! Kardeşinin mezuniyetinde...

10.07.2020 18:42

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin aşkından ilk kere geçtiğimiz mayıs ayında geldi. Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu, mutluluğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'de buldu. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile gerçekleştirdiği evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile 6 aydır aşk yaşıyor. Çeşme'ye giden taze aşıklar, Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in üniversiteden mezuniyetinin kutladığı öğrenilen gecenin çıkışında el ele görüntülendi. Bilindiği üzere Çeşme'ye tatile giden çiftin yanında yine Elif Engin vardı. Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif arasından ise su sızmıyor...