Muş-Bingöl kara yolunda feci kaza: Aniden yola fırlayan ata çarptı!

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 00:03 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 00:06

Aniden Yola Çıktı

Olay, Muş-Bingöl kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl yönünden Muş istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, Yaygın beldesi yakınlarına geldiği sırada aniden kara yoluna fırlayan bir ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak metrelerce savruldu. Feci kazaya neden olan at ise olay yerinde telef oldu.

Aynı Aileden 7 Kişi Yaralandı

Adeta can pazarının yaşandığı kazada, otomobil içerisinde yolculuk eden aynı aileden 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.