Muş-Bingöl kara yolunda feci kaza: Aniden yola fırlayan ata çarptı!
Yaygın mevkiinde lüks otomobilin ata çarpması sonucu meydana gelen kazada bir aile facianın eşiğinden döndü
Aniden Yola Çıktı
Olay, Muş-Bingöl kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl yönünden Muş istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, Yaygın beldesi yakınlarına geldiği sırada aniden kara yoluna fırlayan bir ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak metrelerce savruldu. Feci kazaya neden olan at ise olay yerinde telef oldu.
Aynı Aileden 7 Kişi Yaralandı
Adeta can pazarının yaşandığı kazada, otomobil içerisinde yolculuk eden aynı aileden 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
