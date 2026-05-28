Malatya'da yol verme tartışması: Otomobillerinden inip birbirlerine kurşun yağdırdılar

Battalgazi ilçesinde trafik yüzünden tartışan iki sürücünün kavgası silahlı ve bıçaklı çatışmaya döndü. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tartışma Otomobilden İndikten Sonra Büyüdü

Akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi Belediye Önü Sokak üzerinde seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü arasında, trafikten kaynaklı olarak sözlü bir tartışma başladı. Kısa sürede gerginliğin tırmanması üzerine sürücüler araçlarından aşağı indi. Sözlü atışma, tarafların silah ve bıçaklarını çekmesiyle bir anda kanlı bir çatışmaya dönüştü.

Sokak Ortasında Dehşet Saçtılar: 2 Yaralı

Silahların ve bıçakların havada uçuştuğu feci kavgada, S.Ç. ve C.Ç. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermi ve bıçak darbeleriyle yaralanarak kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini ve feryatları duyan mahalle sakinlerinin büyük bir panikle durumu bildirmesi üzerine, olay yerine ivedilikle polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

