Münir Özkul Suna Selen'den neden boşandı: ''Taze kan'' itirafı

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 11:57

Biz Hiçbir Zaman Sevgili Veya Karıkoca Olamadık

Türk sinemasının iki dev isminin geçmişteki evliliğine dair çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıktı. Münir Özkul ile yaşadığı fırtınalı dönemi anlatan Suna Selen, usta oyuncuyla olan ilişkilerinin hiçbir zaman geleneksel bir evlilik ya da sevgililik kalıbına uymadığını belirtti. Birliktelikleri boyunca sadece çok iyi iki arkadaş olarak kaldıklarını ifade eden Selen, evliliğin bitiş sürecinin de tıpkı ilişkileri gibi sıra dışı geliştiğini aktardı.

"Taze Kana İhtiyacım Var" Diyerek Ayrılmak İstedi

Suna Selen, efsane oyuncu Münir Özkul'un bir gün kendisine gelerek boşanmak istediğini açıkça dile getirdiğini söyledi. Özkul'un ayrılık gerekçesi olarak "Benim taze kana ihtiyacım var" dediğini itiraf eden usta aktris, bu sözlerin ardından evliliği sürdürmenin bir anlamı kalmadığını anladı. Yaşanan bu konuşmanın ardından ikili, evlilik birliğini sonlandırmak üzere yasal süreci başlatma kararı aldı.

İlk Eşinin İsteği Üzerine Tek Celsede Boşandılar

Ayrılık sürecindeki asıl şaşırtıcı detay ise Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Hanım'ın sürece dahil olmasıyla yaşandı. Şadan Hanım'ın boşanma yönündeki ısrarlı isteği ve ricası üzerine Suna Selen, mahkemede hiçbir zorluk çıkarmadan tek celsede Münir Özkul'dan boşandı. Kızına da Özkul'un ilk eşinin ismini verecek kadar büyük bir olgunluk sergileyen Selen'in bu açıklamaları, Yeşilçam tarihinin bilinmeyen hüzünlü ve çarpıcı bir sayfasını daha aralamış oldu.