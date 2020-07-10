Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan eli karnında poz

10.07.2020 15:34

Sinem Kobal'ın son hali merak ediliyordu. Hamileliğinde 5. ayı geride bırakan Sinem Kobal, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Marmaris tatilinden sonra Çeşme'de denizin tadını çıkartan Sinem Kobal'ın Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafı görenler, 'Çok güzelsin,' 'Hamilelik yaramış', ' Karnı görünmesin diye verilmiş bir poz sanki' şeklinde yorumlarda bulundu. Kız bebek bekleyen Sinem Kobal'ın çimlere uzandığı poz kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi, hamile Sinem Kobal'ın son hali...