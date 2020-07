Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa tatilden fotoğraf paylaştı babasından yorum gecikmedi! 'Annenin güzelliğini almışsın'

11.07.2020 09:44

Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. Güçlü sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can, kızıyla olan benzerliğiyle sosyal medya gündeminde... Gittiği tatilden fotoğraf paylaşan Melisa, doğal güzelliği ile dikkat çekerken, takipçilerinden (Maşallah, annenin güzelliğini almışsın' şeklinde yorumlar aldı. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a babası Hakan Ural'dan da kalpli yorum geldi. Sosyal medyanın yakından takip ettiği Melisa Ural, her fırsatta babası Hakan Ural'ın, eşi Ezgi Can Ural'dan dünyaya gelen kızı Gisella'nın yanına gidiyor. Kardeşine olan düşkünlüğü ile dikkat çeken Melisa Ural'ın paylaşımı...