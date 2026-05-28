İbrahim Tatlıses bayramda paraları böyle saçtı!
Nisan ayında geçirdiği ağır enfeksiyon ve safra kesesi operasyonunun ardından uzun süre yoğun bakımda kalan ve sevenlerini korkutan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, tamamen sağlığına kavuşarak Kurban Bayramı'nda eski neşeli günlerine geri döndü; bayram sabahı evinde ağırladığı aile bireyleri ve yakınlarıyla tek tek bayramlaşan İmparator, geleneksel el öpme merasiminde adeta kural bozmayıp kesenin ağzını açarak etrafına paralar saçtı.
