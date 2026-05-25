Serenay Sarıkaya hastaneye getirildi

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 12:13 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 12:14

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri operasyon başlattı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla ilinde önceden belirlenen 25 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Gerçekleştirilen bu ilk operasyonel dalgada, aralarında magazin dünyasının tanınan simalarının da bulunduğu 20 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Dokuz Kişi Serbest Kalırken Bir Kişi Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgu işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Detaylı kan, saç ve idrar örneklerinin alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu birimlerine gönderilen şüphelilerden 9'u yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden biri olan şüpheli Mehmet Rahşan ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yurt Dışından Dönen Serenay Sarıkaya Gözaltına Alındı

Soruşturmanın devam eden ayağında, hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışından ülkeye giriş yaptığı tespit edilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemleri için komutanlığa götürülen ünlü oyuncu, ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek adli tıp hekimleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki ilk muayenesinin ardından Sarıkaya, uyuşturucu madde kullanımına ilişkin testlerin yapılması ve numunelerin alınması amacıyla jandarma eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.