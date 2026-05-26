İbrahim Tatlıses İzmir’deki evinin balkonundan sevenlerine seslendi!
Geçirdiği ağır enfeksiyon ve safra kesesi operasyonunun ardından uzun süre hastanede tedavi gören ve bu süreçte ciddi derecede zayıflayan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki evinin balkonundan yaptığı son paylaşımla sevenlerinin yüreğine su serpti; saçlarını ve bıyıklarını boyatarak o hafızalara kazınan eski ve zinde görüntüsüne geri dönen İmparator, moralinin ve sağlık durumunun gayet yerinde olduğunu gözler önüne serdi.
