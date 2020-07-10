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Ezgi Eyüboğlu ile sevgilisi Oğulcan Engin sobelendi! Kardeşinin mezuniyetinde...

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin aşkından ilk kere geçtiğimiz mayıs ayında geldi. Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu, mutluluğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'de buldu. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile gerçekleştirdiği evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile 6 aydır aşk yaşıyor. Çeşme'ye giden taze aşıklar, Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in üniversiteden mezuniyetinin kutladığı öğrenilen gecenin çıkışında el ele görüntülendi. Bilindiği üzere Çeşme'ye tatile giden çiftin yanında yine Elif Engin vardı. Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif arasından ise su sızmıyor...

10.07.2020 17:48 - Son Güncelleme: 10.07.2020 18:05
Ezgi Eyüboğlu ile sevgilisi Oğulcan Engin sobelendi! Kardeşinin mezuniyetinde...

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Alaçatı gecelerinde görüntülendi. 6 aydır aşk yaşayan ünlü çift, ilk kez el ele görüntülendi.

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Ezgi Eyüboğlu ile sevgilisi Oğulcan Engin sobelendi! Kardeşinin mezuniyetinde...

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile Çeşme gecelerinde görüntülendi. Bir restorandan çıkan çift, el ele objektiflere takıldı.

Ezgi Eyüboğlu ile sevgilisi Oğulcan Engin sobelendi! Kardeşinin mezuniyetinde...

Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu, Çeşme'deki bir restoranda vakit geçirdi.

Ezgi Eyüboğlu ile sevgilisi Oğulcan Engin sobelendi! Kardeşinin mezuniyetinde...

Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in üniversiteden mezuniyetinin kutladığı öğrenilen gecenin çıkışında Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu, ele ele görüntülendi.

Ezgi Eyüboğlu ile sevgilisi Oğulcan Engin sobelendi! Kardeşinin mezuniyetinde...

Basın mensuplarının soru sormak istemesine karşın Engin, "Arkadaşlar sonra konuşuruz" diyerek mekandan ayrıldı. Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in kardeşi Elif arasından su sızmıyor. Ezgi Eyüboğlu, Instagram hesabından Elif Engin ile fotoğraf ve video paylaşmayı ihmal etmiyor. Peki, Sinan Engin'in Avukat kardeşi Elif Engin kimdir?

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