Adıyaman'da hastanede bıçaklı saldırı: 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 08:09 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 08:10

Hastanede Bıçaklı Dehşet: İki Güvenlik Görevlisi ve Bir Yakınını Yaraladı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen 19 yaşındaki S.T. isimli erkek şahıs, hastane içerisindeki vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Durumu fark eden hastanenin güvenlik görevlileri B.S. ve N.Ş., genci uyararak uzaklaştırmak istedi. Çıkan tartışmada S.T., yanındaki bıçakla iki güvenlik görevlisini vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan görevlilere ilk müdahale hastanedeki mesai arkadaşları tarafından anında yapıldı.

Kendisini Durdurmak İsteyen Akrabasını da Bıçakladı

Güvenlik görevlilerini yaraladıktan sonra hastanenin acil servis kapısının önüne çıkan saldırgan, elindeki bıçakla çevredekilere tehditler savurmaya devam etti. Bu sırada kendisini sakinleştirmek ve müdahale etmek isteyen akrabası S.G. de saldırganın savurduğu bıçak darbesiyle kolundan yaralandı.

Biber Gazıyla Etkisiz Hale Getirildi

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarına rağmen elindeki bıçağı bırakmayan ve alkollü olduğu saptanan şüpheli, ekiplerin biber gazı kullanması sonucu kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan S.T., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.