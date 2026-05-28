CANLI YAYIN
Geri
Adıyaman'da hastanede bıçaklı saldırı: 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı

Adıyaman'da hastanede bıçaklı saldırı: 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 2 güvenlik görevlisi ve 1 vatandaş olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Hastanede Bıçaklı Dehşet: İki Güvenlik Görevlisi ve Bir Yakınını Yaraladı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen 19 yaşındaki S.T. isimli erkek şahıs, hastane içerisindeki vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Durumu fark eden hastanenin güvenlik görevlileri B.S. ve N.Ş., genci uyararak uzaklaştırmak istedi. Çıkan tartışmada S.T., yanındaki bıçakla iki güvenlik görevlisini vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan görevlilere ilk müdahale hastanedeki mesai arkadaşları tarafından anında yapıldı.

Kendisini Durdurmak İsteyen Akrabasını da Bıçakladı

Güvenlik görevlilerini yaraladıktan sonra hastanenin acil servis kapısının önüne çıkan saldırgan, elindeki bıçakla çevredekilere tehditler savurmaya devam etti. Bu sırada kendisini sakinleştirmek ve müdahale etmek isteyen akrabası S.G. de saldırganın savurduğu bıçak darbesiyle kolundan yaralandı.

Biber Gazıyla Etkisiz Hale Getirildi

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarına rağmen elindeki bıçağı bırakmayan ve alkollü olduğu saptanan şüpheli, ekiplerin biber gazı kullanması sonucu kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan S.T., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Malatya'da yol verme tartışması: Otomobillerinden inip birbirlerine kurşun yağdırdılar
Malatya'da yol verme tartışması: Otomobillerinden inip birbirlerine kurşun yağdırdılar
Muş-Bingöl kara yolunda feci kaza: Aniden yola fırlayan ata çarptı!
Muş-Bingöl kara yolunda feci kaza: Aniden yola fırlayan ata çarptı!
Gazze'de ateşkes bayramda delindi: İsrail'in hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
Gazze'de ateşkes bayramda delindi: İsrail'in hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
Ayla öğretmensiz ilk bayram: 9 öğrencisine siper olmuştu!
Ayla öğretmensiz ilk bayram: 9 öğrencisine siper olmuştu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle