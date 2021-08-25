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Esra Erol müjdeli haberi 'bugüne binlerce şükür' notuyla paylaştı! İşte oyuncu enişte Mesut Akusta'nın son hali

Esra Erol müjdeli haberi 'bugüne binlerce şükür' notuyla paylaştı! İşte oyuncu enişte Mesut Akusta'nın son hali
25.08.2021 16:58 - Son Güncelleme: 25.08.2021 16:59
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Esra Erol müjdeli haberi verdi' Sosyal medya hesabından eniştesi Mesut Akusta'nın son halini paylaşan Esra Erol yüreklere su serpti. Evinde beyin kanaması geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılan usta oyuncu, 3 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda yatırılıyordu. Önceki gün Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta'nın Instagram paylaşımı ile yürekler sızlamıştı ancak güzel haber bugün geldi. Mesut Akusta yoğun bakımdan normal odaya alındı ve sosyal medya hesabından kendisini arayan soran herkese teşekkürlerini iletti. Ünlü isme yorum yağarken Esra Erol da eniştesinin son halini kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Bugüne binlerce şükür' notunu düştü.


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