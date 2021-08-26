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Gonca Vuslateri iç çamaşırsız pozlarına yenisini ekledi! Sütyensiz objektif karşısına geçti herkes onu konuştu

Gonca Vuslateri iç çamaşırsız pozlarına yenisini ekledi! Sütyensiz objektif karşısına geçti herkes onu konuştu
26.08.2021 10:58 - Son Güncelleme: 26.08.2021 10:58
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Gonca Vuslateri hızını alamadı iç çamaşırsız pozlarına yenisini ekledi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, özellikle Instagram hesabında yayınladığı cüretkar pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Derin dekolteli kıyafetlerinin içine sütyen giymeden verdiği pozlarla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, yine kural bozmadı. Vuslateri, derin dekolteli kıyafetinin altına iç çamaşırı giymeden verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Vuslateri'nin bu paylaşımı da diğer iddialı pozları gibi kısa sürede gündem oldu. İşte Gonca Vuslateri'nin çok konuşulan o pozu...


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