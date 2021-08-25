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Haberler Magazin Esra Erol müjdeli haberi 'bugüne binlerce şükür' notuyla paylaştı ünlülerden yorum yağdı! İşte oyuncu enişte Mesut Akusta'nın son hali

Esra Erol müjdeli haberi 'bugüne binlerce şükür' notuyla paylaştı ünlülerden yorum yağdı! İşte oyuncu enişte Mesut Akusta'nın son hali

Esra Erol müjdeli haberi verdi' Sosyal medya hesabından eniştesi Mesut Akusta'nın son halini paylaşan Esra Erol yüreklere su serpti. Evinde beyin kanaması geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılan usta oyuncu, 3 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda yatırılıyordu. Önceki gün Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta'nın Instagram paylaşımı ile yürekler sızlamıştı ancak güzel haber bugün geldi. Mesut Akusta yoğun bakımdan normal odaya alındı ve sosyal medya hesabından kendisini arayan soran herkese teşekkürlerini iletti. Ünlü isme yorum yağarken Esra Erol da eniştesinin son halini kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Bugüne binlerce şükür' notunu düştü.

25.08.2021 16:22 - Son Güncelleme: 25.08.2021 16:59
Esra Erol müjdeli haberi ’bugüne binlerce şükür’ notuyla paylaştı ünlülerden yorum yağdı! İşte oyuncu enişte Mesut Akusta’nın son hali

Esra Erol müjdeli haberi 'bugüne binlerce şükür' notuyla paylaştı ünlülerden yorum yağdı! Esra Erol'un eniştesi olan usta oyuncu Mesut Akusta geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyata alınmış ve yoğun bakıma yatırılmıştı.

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Esra Erol müjdeli haberi ’bugüne binlerce şükür’ notuyla paylaştı ünlülerden yorum yağdı! İşte oyuncu enişte Mesut Akusta’nın son hali

Sağlık durumu merak edilen Mesut Akusta'dans evindiren haber geldi. Şafak Özbir, hastane odasından bir paylaşım yapıp eşi için dua istemişti. Usta oyuncu Mesut Akusta bugün gözlerini açtı ve ilk işi senaryo okumak oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Şafak Özbir şu mesajı paylaştı:

Esra Erol müjdeli haberi ’bugüne binlerce şükür’ notuyla paylaştı ünlülerden yorum yağdı! İşte oyuncu enişte Mesut Akusta’nın son hali

Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?
Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama;
Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...
Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…
Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin.

Esra Erol müjdeli haberi ’bugüne binlerce şükür’ notuyla paylaştı ünlülerden yorum yağdı! İşte oyuncu enişte Mesut Akusta’nın son hali

Mesut Akusta'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi ile derin bir nefes alan Esra Erol da eniştesinin son halini kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Bugüne binlerce şükür' notunu düştü.

Esra Erol müjdeli haberi ’bugüne binlerce şükür’ notuyla paylaştı ünlülerden yorum yağdı! İşte oyuncu enişte Mesut Akusta’nın son hali

NELER YAŞANDI?

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

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