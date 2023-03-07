CZN Burak, deprem bölgesinde çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Devletin tüm kurumları, bakanları ilk andan itibaren afet bölgesinde büyük bir mücadele ortaya koydu. Sahada çalışmalar devam ederken, afetten en çok etkilenen çocuklar için de etkinlikler düzenlendi. Bu zorlu süreçte büyük bir mücadele veren isimlerden biri de iş insanı Burak Özdemir oldu. Restoran zinciri bulunan Özdemir, Czn Burak ismiyle tanınıyor. Milyonlarca vatandaşın gönlünde taht kuran Özdemir, ilk andan itibaren deprem bölgesindeki çalışmalara katılıyor ve yardımlarda bulunuyor. Depremin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen, bölgedeki vatandaşları yalnız bırakmıyor. Özellikle minik depremzedelerle sık sık bir araya gelen Özdemir, çocukların yüzünü güldürmek için etkinlikler düzenliyor. Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden iş adamı Burak Özdemir, bu kez çocuklar için harekete geçti ve Hatay'da açık hava sineması kurdu.