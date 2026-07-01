Fatih'te çatının beton blokları sokağa fırladı: İki kişi ölümden kıl payı kurtuldu!

Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 00:46 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 00:54

Çatıdan Kopan Dev Betonlar Sokağa Yağdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çatıdan kopan dev beton ve sıva parçaları, büyük bir gürültüyle doğrudan sokağa fırladı.

Saniyelerle Ölümden Döndüler, Araçlar Hurdaya Döndü

Olay sırasında sokakta yürümekte olan iki kişi, yukarıdan gelen çatırtı seslerini fark ederek can havliyle koşmaya başladı. Beton blokların sokağa çakılmasından saniyeler önce kaçmayı başaran vatandaşlar, mutlak bir ölümden ya da ağır yaralanmadan kıl payı kurtuldu. Ancak çatıdan düşen ağır parçalar, binanın önünde park halinde bulunan bir otomobil ile bir motosikletin üzerine isabet ederek araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşturdu. Şiddetli çarpmanın etkisiyle çevredeki bazı dükkanların da camları tuzla buz oldu.

Ekipler Sevk Edildi, Sokak Temizlendi

Gürültüyle sokağa dökülen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası yeni bir çökme riskine karşı sokağı şerit çekerek trafiğe ve yaya geçişine kapattı. İtfaiye ekipleri binanın çatısında kalan ve tehlike arz eden diğer parçaları kontrol altına alırken, Fatih Belediyesi temizlik ekipleri sokağa saçılan moloz yığınlarını kaldırarak yolu yeniden güvenli hale getirdi.

Dehşet veren o çökme anı ve vatandaşların can havliyle kaçışı ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.