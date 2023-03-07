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Hababam Sınıfı’nın Semra hocasının son hali herkesi şaşırttı! "Yıllar acımamış"

Hababam Sınıfı’nın Semra hocasının son hali herkesi şaşırttı! "Yıllar acımamış"
07.03.2023 18:34

OTOMATİK OYNAT

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Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde güzelliği ile dikkat çeken Semra Özdamar ise son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Yıllar çok acımasız", "Yıllar acımamış" yorumlarında bulundu. İşte Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü Semra Hoca'sının son hali...

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