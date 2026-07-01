Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 15:15

Kastamonu'nın Taşköprü ilçesinde, dün akşam saatlerinden beri kendilerinden haber alınamayan iki arkadaşın hikayesi feci bir kaza ile son buldu. Dede ziyaretinin ardından ortadan kaybolan gençleri arayan yakınları, yol kenarındaki lastik izlerini takip edince korkunç manzarayla karşılaştı.

Dede Ziyaretinden Sonra Sır Olmuşlardı

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; dün Boztepe Mahallesi'nde yaşayan dedesini ziyaret eden Cihan Taş ve yanındaki arkadaşı İsmail Ersoy'dan evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Gece boyu gençlere ulaşamayan ve hayatlarından endişe eden yakınları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Lastik İzleri 75 Metrelik Uçuruma Çıktı

Arama çalışmaları sırasında Boztepe Mahallesi ile İmamoğlu köyü arasındaki bağlantı yolunda ilerleyen yakınları, yol kenarında şüpheli fren ve lastik izlerine rastladı. İzlerin takip edilmesiyle, bir aracın yaklaşık 75 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlandığı tespit edildi.

Uçuruma inen aile üyeleri, hurdaya dönen aracın Cihan Taş'ın kullandığı 37 ACD 895 plakalı hafif ticari araç olduğunu görünce durumu hemen yetkililere bildirdi.

Halatlarla Kurtarma Operasyonu: 2 Saat Sürdü

İhbarın ardından bölgeye Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dik ve sarp dere yatağına zorlukla inen ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, araç içinde sıkışan Cihan Taş ve İsmail Ersoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dere yatağının derin ve engebeli olması nedeniyle cenazelerin yukarı çıkarılması için halatlı mekanizmalar kuruldu. AFAD ve JAK ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışması sonucu uçurumdan çıkarılan iki arkadaşın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütüyor.