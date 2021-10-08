Çağla Şıkel 'fakir insanla da beraber olurum' dedi eskiler yeniden gün yüzüne çıktı! İşte Çağla'nın eski aşkları...

Çağla Şıkel 'fakir insanla da beraber olurum' dedi eskiler yeniden gün yüzüne çıktı! 2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel aşk açıklaması ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 2008 - 2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile dünyaevine giren ve bu evlilikten Uzay ile Kuzey adında iki erkek evlada sahip olan Çağla Şıkel, önceki gün Kenan Doğulu konserinde objektiflere takıldı. Giyimi ile dikkat çeken Çağla Şıkel, kendisine yöneltilen, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.