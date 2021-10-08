Haberler Magazin Videoları Çağla Şıkel 'fakir insanla da beraber olurum' dedi eskiler yeniden gün yüzüne çıktı! İşte Çağla'nın eski aşkları...

Çağla Şıkel 'fakir insanla da beraber olurum' dedi eskiler yeniden gün yüzüne çıktı! İşte Çağla'nın eski aşkları...

Çağla Şıkel 'fakir insanla da beraber olurum' dedi eskiler yeniden gün yüzüne çıktı! İşte Çağla'nın eski aşkları...
08.10.2021 15:48
Ana Sayfa 00:50
Acun Ilıcalı'nın doktor...
Ana Sayfa 01:44
HDP, Demokrasi Tutum...
Ana Sayfa 01:39
27 ilde büyük FETÖ operasyonu
Ana Sayfa 18:14
ABD’nin "Ülkü Ocakları"...
Ana Sayfa 00:15
Kaya Çilingiroğlu bildiğini...
Ana Sayfa 01:57
"Ben emniyet müdürüyüm amir...
Ana Sayfa 01:38
Aleyna Ağgül'ün ölümünde flaş...
Ana Sayfa 04:17
Katiline utanmadan 'MASUM'...
Ana Sayfa 00:39
Adana'da gece yarısı kan aktı!
Ana Sayfa 00:40
Beylikdüzü'nde zincirleme...
Ana Sayfa 00:26
İzmir'de bıçaklanan kişi öldü
Ana Sayfa 01:22
Mete Gazoz’un anneannesi...

Çağla Şıkel 'fakir insanla da beraber olurum' dedi eskiler yeniden gün yüzüne çıktı! 2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel aşk açıklaması ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 2008 - 2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile dünyaevine giren ve bu evlilikten Uzay ile Kuzey adında iki erkek evlada sahip olan Çağla Şıkel, önceki gün Kenan Doğulu konserinde objektiflere takıldı. Giyimi ile dikkat çeken Çağla Şıkel, kendisine yöneltilen, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.

Magazin Videoları
SON DAKİKA