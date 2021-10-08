Demet Akalın'dan flaş karar! Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı? 'İnsanları canından bezdirdi' yorumuyla canlı yayına bağlanıp açıkladı

Demet Akalın'dan flaş karar! Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı? Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının eski sunucusu Fatih Ürek, 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan Ürek, Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu bıraktığını 'İnsanları canından bezdirdi' sözleriyle duyurdu. Bu cümle üzerine Demet Akalın canlı yayına telefonla bağlandı. Demet Akalın, "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek Ürek'e tepki gösterdi ve yarışmadan ayrıldığını doğruladı. Akalın, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. Fatih bile geri alabilir." dedi. İşte o anlar...