Çağla Şıkel 'fakir insanla da beraber olurum' dedi eskiler yeniden gün yüzüne çıktı! İşte Çağla'nın eski aşkları...
Çağla Şıkel 'fakir insanla da beraber olurum' dedi eskiler yeniden gün yüzüne çıktı! 2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel aşk açıklaması ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 2008 - 2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile dünyaevine giren ve bu evlilikten Uzay ile Kuzey adında iki erkek evlada sahip olan Çağla Şıkel, önceki gün Kenan Doğulu konserinde objektiflere takıldı. Giyimi ile dikkat çeken Çağla Şıkel, kendisine yöneltilen, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.
08.10.2021 10:43
- Son Güncelleme: 08.10.2021 10:51
Çağla Şıkel, Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye gelenler arasındaydı. Mini tarzı ile dikkat çeken 42 yaşındaki manken, konsere yalnız geldi.
Çağla Şıkel, "Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum" ifadelerini kullandı. Bir dönem şarkıcı Kenan Doğulu ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, basın mensuplarının bu konuyu hatırlatması üzerine soruları cevapsız bıraktı.