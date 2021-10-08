Çağla Şıkel ’fakir insanla da beraber olurum’ dedi eskiler yeniden gün yüzüne çıktı! İşte Çağla’nın eski aşkları...

Çağla Şıkel, "Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum" ifadelerini kullandı. Bir dönem şarkıcı Kenan Doğulu ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, basın mensuplarının bu konuyu hatırlatması üzerine soruları cevapsız bıraktı.