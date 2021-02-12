Haberler Video Magazin Videoları Büşra Develi ve kardeşi Dilara'yı görenler kardeş olduklarına inanamıyor! Kardeş demeye şahit aranıyor! Akıncı'nın Nergis'i...

Büşra Develi ve kardeşi Dilara'yı görenler kardeş olduklarına inanamıyor! Kardeş demeye şahit aranıyor! Akıncı'nın Nergis'i...

Büşra Develi ve kardeşi Dilara'yı görenler kardeş olduklarına inanamıyor! Kardeş demeye şahit aranıyor! Akıncı'nın Nergis'i...
12.02.2021 13:48
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Akıncı ile Büşra Develi ekranlara bomba gibi döndü... atv ekranlarında izleyiciye yeni yılın ilk günü 'merhaba' diyen olan, oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Atakan Hoşgören, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Ercü Turan, Berrak Kuş, Berrin Arısoy, Serhan Onat, Yılmaz Bayraktar, Deren Talu, Kubilay Yılmaz, Zeynep Melisa Alpergün, Eren İnan gibi oyuncuları bulunduran Akıncı'nın şüphesiz ki en çok dikkat çeken ismi dizinin başrollerinden güzeller güzeli oyuncu Büşra Develi. 27 yaşında başarılı oyuncu güzelliğiyle ve Juliette Binoche'a olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Büşra Develi'yi kardeşi Dilara'yla görenler şaştı kaldı. İki kardeşin birbiriyle alakası yok denecek kadar.


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