Sevgi Kıranlı ve sevgilisi Muammer Cambaz canlı yayında...

Müge Anlı Atv canlı yayında bugün (12 Şubat 2021) neler yaşanıyor? 5 çocuk ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 çocuk sahibi evli Muammer Cambaz ile aşk yaşıyordu. Kayıp aşıkları Müge Anlı buldu. Sevgi Cambaz emniyet güçleri tarafından sorgusu alındıktan sonra serbest bırakıldı Müge Anlı canlı yayınında açıklamalarıyla şoke etti. Nezarethanedeki sevgili Muammer Cambaz da son dakika gelişimesine göre ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bugün Müge Anlı canlı yayınında taraflar ve aileleri karşı karşıya geliyor. Çarşıya gideceğini söyledi bir daha geri dönmedi. Gözyaşları içindeki annenin korkunç iddiası. 13 yaşındaki Cangız Ergin bulundu mu? Hepsi ve daha fazlası 12 Şubat 2021 Müge Anlı canlı yayınında.