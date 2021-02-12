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Sevgi Kıranlı ve sevgilisi Muammer Cambaz canlı yayında...

Sevgi Kıranlı ve sevgilisi Muammer Cambaz canlı yayında...
12.02.2021 13:48
Ana Sayfa 02:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi...
Ana Sayfa 03:43
Azil sürecinde flaş gelişme!...
Ana Sayfa 00:55
Serbest bırakılan Türk...
Ana Sayfa 00:43
Hande paylaştı yorumlar...
Ana Sayfa 19:41
Erdoğan o ismin cenazesi için...
Ana Sayfa 00:40
Beşiktaş formasıyla hafızalara...
Ana Sayfa 00:54
TSK'dan PKK'ya net mesaj!...
Ana Sayfa 04:35
Erdoğan o ismin cenazesi için...
Ana Sayfa 08:54
Kılıçdaroğlu'ndan diktatörlük...
Ana Sayfa 00:59
Jandarmadan efsane cevap
Ana Sayfa 00:39
Teröre bir darbe daha:...
Ana Sayfa 02:44
Yolcu otobüsü durduruldu!...

Müge Anlı Atv canlı yayında bugün (12 Şubat 2021) neler yaşanıyor? 5 çocuk ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 çocuk sahibi evli Muammer Cambaz ile aşk yaşıyordu. Kayıp aşıkları Müge Anlı buldu. Sevgi Cambaz emniyet güçleri tarafından sorgusu alındıktan sonra serbest bırakıldı Müge Anlı canlı yayınında açıklamalarıyla şoke etti. Nezarethanedeki sevgili Muammer Cambaz da son dakika gelişimesine göre ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bugün Müge Anlı canlı yayınında taraflar ve aileleri karşı karşıya geliyor. Çarşıya gideceğini söyledi bir daha geri dönmedi. Gözyaşları içindeki annenin korkunç iddiası. 13 yaşındaki Cangız Ergin bulundu mu? Hepsi ve daha fazlası 12 Şubat 2021 Müge Anlı canlı yayınında.


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