Bergüzar Korel paylaştı sosyal medya son halini konuştu! “Neden saçların beyazlamış Bergüzar”

Bergüzar Korel paylaştı sosyal medya son halini konuştu! Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturan Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı oldu. Hamilelik süreçlerinde ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Korel, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun "Neden saçların beyazlamış Bergüzar" notunu eklediği paylaşımını gören inanamadı. Verdiği kilolarla da dikkat çeken ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...