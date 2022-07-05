Serenay Sarıkaya eline tef alıp çıplak ayakla göbek attı! Hem coştu hem coşturdu! Sevgilisi Umut Evirgen’e doğru bakın nasıl kıvırdı...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, komedyen Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikilinin ilişkisi Yunanistan tatilinde belgelenmişti. Bu ilişkisini sonlandırdıktan sonra gönlünü ünlü işletmeci Umut Evirgen’e kaptıran Sarıkaya, her fırsatta aşk haberlerini yalanlamıştı. Umut Evirgen ise sevgilisinin doğum gününde sarmaş dolaş pozlarını yayınlamış ve ilişkilerini dosta düşmana duyurmuştu. Sarıkaya, sevgilisiyle tatil için yine Yunanistan’ı tercih etti. İkilinin tatilinden bir görüntü ise sosyal medyayı salladı. Eline tef alıp çıplak ayakla göbek atan Sarıkaya hem performansı hem de fit haliyle çok konuşuldu. Öte yandan Umut Evirgen’in dans eden sevgilisini ilgiyle izlemesi dikkatlerden kaçmadı.