Haberler Magazin Videoları Serenay Sarıkaya eline tef alıp çıplak ayakla göbek attı! Hem coştu hem coşturdu! Sevgilisi Umut Evirgen’e doğru bakın nasıl kıvırdı...

Serenay Sarıkaya eline tef alıp çıplak ayakla göbek attı! Hem coştu hem coşturdu! Sevgilisi Umut Evirgen’e doğru bakın nasıl kıvırdı...

Serenay Sarıkaya eline tef alıp çıplak ayakla göbek attı! Hem coştu hem coşturdu! Sevgilisi Umut Evirgen’e doğru bakın nasıl kıvırdı...
05.07.2022 18:26 - Son Güncelleme: 05.07.2022 18:28

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:33
Ortadan kaybolan Gupse...
Magazin 00:20
Mustafa Topaloğlu'dan kötü...
Magazin 00:15
Doğum sonrası ilk paylaşım!...
Magazin 03:10
Emine Ün'e çifte ihanet! Eski...
Magazin 03:27
ALL STAR İSYAN! Acun...
Magazin 00:16
Survivor yarışmacıları Nisa...
Magazin 00:16
Aleyna Tilki sahne tarzıyla...
Magazin 02:48
Büyük usta Kemal Sunal’sız 22....
Magazin 00:23
Tuğba Altıntop karnı burnunda...
Magazin 00:30
Algı Eke tatilden paylaştı!
Magazin 04:10
Cüneyt Arkın’dan kızına, yürek...
Magazin 00:11
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, komedyen Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikilinin ilişkisi Yunanistan tatilinde belgelenmişti. Bu ilişkisini sonlandırdıktan sonra gönlünü ünlü işletmeci Umut Evirgen’e kaptıran Sarıkaya, her fırsatta aşk haberlerini yalanlamıştı. Umut Evirgen ise sevgilisinin doğum gününde sarmaş dolaş pozlarını yayınlamış ve ilişkilerini dosta düşmana duyurmuştu. Sarıkaya, sevgilisiyle tatil için yine Yunanistan’ı tercih etti. İkilinin tatilinden bir görüntü ise sosyal medyayı salladı. Eline tef alıp çıplak ayakla göbek atan Sarıkaya hem performansı hem de fit haliyle çok konuşuldu. Öte yandan Umut Evirgen’in dans eden sevgilisini ilgiyle izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA