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Ebru Şahin’den romantik paylaşım! Biricik eşiyle dans etti sosyal medya onları konuştu

Ebru Şahin’den romantik paylaşım! Biricik eşiyle dans etti sosyal medya onları konuştu
05.07.2022 23:06 - Son Güncelleme: 05.07.2022 23:07

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O kareler ilk kez ortaya...

Son dönemin popüler oyuncularından Ebru Şahin, yaklaşık iki yıl önce NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan ikili, geçen cumartesi günü Cedi Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde nikah masasına oturdu. 7 Temmuz'da Türkiye'de düğün yapmaya hazırlanan ünlü çift, nikah sonrası balayına çıktı. Nikahtan karelerini sosyal medyada yayınlayarak binlerce beğeni alan Şahin, şimdi ise balayından paylaşım yaptı. Biricik eşiyle dans ettiği anları yayınlayan ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım...

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