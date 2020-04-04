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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın dolabında servet yatıyor! 10 çantası 1 milyon TL... | Video

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın dolabında servet yatıyor! 10 çantası 1 milyon TL... | Video

04.04.2020 17:21

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeğine hamile! Hamza Arda'yı dünyaya getirdikten sonra fit vücuduyla dikkat çeken Aslıhan, ikinci bebeğine hamilelik sürecinde düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat ediyor. Önceki gün eşi Arda Turan'ın milyon dolarlık villa satın alması ile gündeme gelen Aslıhan Doğan Turan'ın bu kez de kıyafet dolabı çok konuşuldu. Dolabındaki marka kıyafet, çanta ve ayakkabıların fiyatı ise cep yakıyor! İşte Aslıhan Doğan Turan'ın servet dolabı!


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