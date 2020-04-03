Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın dolabında servet yatıyor! 10 çantası 1 milyon TL...
Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeğine hamile! Hamza Arda'yı dünyaya getirdikten sonra fit vücuduyla dikkat çeken Aslıhan, ikinci bebeğine hamilelik sürecinde düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat ediyor. Önceki gün eşi Arda Turan'ın milyon dolarlık villa satın alması ile gündeme gelen Aslıhan Doğan Turan'ın bu kez de kıyafet dolabı çok konuşuldu. Dolabındaki marka kıyafet, çanta ve ayakkabıların fiyatı ise cep yakıyor! İşte Aslıhan Doğan Turan'ın servet dolabı!
Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Pelin Kaya'nın YouTube'daki programında lüks bir giyim mağazasını andıran gardırobunu tanıttı. Görüntülerde Aslıhan Doğan Turan'ın toplam değeri 1 milyon TL'yi bulan 10 adet Hermes Birkin çantası, 500 bin TL'lik stiletto ve spor ayakkabıları, küçük bir servet değerindeki kıyafetleri dikkat çekti. İşte röportajdan detaylar...
İşte röportajdan detaylar...
- Küçük bir Hermes Birkin çantanın peşine düşmüştüm. Bu arada diğerlerini de beğenip aldım, bir anda 10 tane oldu.
- Kardeşimin boyadığı vintage kıyafet ve çantalarım favorim. Kıyafet odama sığmayan değerli parçaların bir kısmı annemde, diğerleri ise bavullarda.
- Çok tayt alırım, üstüne Arda'nın sweat-shirt'lerini giyiyorum.