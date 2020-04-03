Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın dolabında servet yatıyor! 10 çantası 1 milyon TL...

İşte röportajdan detaylar...

- Küçük bir Hermes Birkin çantanın peşine düşmüştüm. Bu arada diğerlerini de beğenip aldım, bir anda 10 tane oldu.

- Kardeşimin boyadığı vintage kıyafet ve çantalarım favorim. Kıyafet odama sığmayan değerli parçaların bir kısmı annemde, diğerleri ise bavullarda.

- Çok tayt alırım, üstüne Arda'nın sweat-shirt'lerini giyiyorum.