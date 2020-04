Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian neden kavga etti? Tokat yedi, yüzünün izi duvara sıçradı 04.04.2020 12:39

Kardashian ailesinin yer aldığı Keeping Up With The Kardashians programının çekimi sırasında olanlar oldu. Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping Up with the Kardashians' 18'inci bölümünde ablası Kourtney Kardashian ile yumruk yumruğa kavga etti. Kourtney'in Kim'e attığı tokat sonrasında Kim'in yüzündeki makyajın fırlayıp duvara yapıştığını fark edenler büyük şaşkınlık yaşadı. Günlerdir dünya basınında yer alan kavga görüntüler sonrası Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian'ın neden kavga ettiği merak ediliyordu. İşte detaylar...

Günlerdir dünya basınında yer alan kavga görüntülerinde yeni bir detay ortaya çıktı.

ATTIĞI TOKATLA KARDEŞİNİN YÜZÜNDEKİ MAKYAJ DUVARA SIÇRADI

Kim Kardashian ve ablası Kourtney, beraber çektikleri Keep Up With Kardashian progmanın çekimleri sırasında sözlü olarak tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan Kim, ablasının üzerine yürüyüp üst üste tokat attı. Bu sırada Khloe, kız kardeşlerini ayırmaya çalıştı ama başarılı olmadı.

Kim, Kourtney'e tokat atmaya devam edince Kourtney, Kim'e çok sert bir tokat attı. Yayınlanan kavga görüntüsünde dikkatli olan izleyiciler, Kourtney'in Kim'e attığı tokat sonrası Kim'in yüzündeki makyajın fırlayıp duvara yapıştığını fark etti. Kız kardeşlerini ayırmaya çalışan Khloe ise duvarı temizledi. Kim'in makyajının duvara yapışması sosyal medyada günün konusu oldu.

NEDEN KAVGA ETTİLER?

Bu olayın üzerinden çok geçmeden Kim konuya açıklık getirdi…

Ünlü şovmen Jimmy Kimmel'ın evden sundnuğu programa görüntülü bağlanan Kardashian, önce, 18'nci sezonu bitirdiklerini, şu an son bölümü çektiklerini ve herkesin evinde karantinadayken çekim yaptığını anlattı.

Kimmel'ın 'Kourtney ile aranda ne yaşandı' diye sorması üzerine ise "Bence Kourtney aşırı kin biriktirmiş ya da cidden artık çekim yapmak istemiyor" cevabını verdi.

Kourtney'in hergün işe bir tavırla geldiğini, sinirini ekipteki herkesten çıkardığını ve ne yapacağına cidden karar veremediğini belirten Kim, bu nedenden dolayı Kourtney'i ittirmeye devam ettiklerini, bu sayede ne kadar mutsuz olduğunu anlamaya çalıştıklarını anlattı. Daha önce programda asla bir şiddet görüntüsünün olmadığının da altını çizen Kardashian, annesinin bölümü izlediğinde 'Siz kimsiniz, neler oluyor size' diyerek ağladığını söyledi.

Kourtney ile arasının şu an çok iyi olduğunu belirten Kardashian, normalde şiddet meyillisi biri olmadığını söyleyerek, olayın iç yüzünü şöyle anlattı: "Beni öyle bir tırmaladı ki, siz bunu görmediniz. Resmen kanıyordu. Ben de karşılık olarak gidip onun sırtına patlattım. Bununla gurur duymuyorum ama o anın etkisiyle yaptım. Zaten kavga sonrası ayrılma kararı aldı. Sanırım bu onun için çok daha iyi olacak…"

PROGRAMDAN ÇEKİLECEK Mİ?

Kavgadan, sonra Kourtney de yaptığı açıklamada Kim'le yaşadıkları kavgalara artık dayanamadığını bu nedenle programdan çekilebileceğini açıkladı.