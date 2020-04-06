Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın kalbi yorgun düştü! Paylaştığı video hüzünlendirdi 06.04.2020 13:48

Kerem Alışık koronavirüs nedeniyle birçok vatandaş gibi kendisine çok dikkat ediyor. 59 yaşındaki Alışık, her sene olduğu gibi bu yıl da babasının yeni yaşını mezarında kutlamak istemesine rağmen koronavirüs nedeniyle töreni iptal etti. Salgın nedeniyle kabir başındaki buluşma iptal edilirken, Instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu mesafelerin sevmeye engel olmadığını hatırlattı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fekeli karakteri ile milyonları ekrana kilitleyen usta oyuncu Kerem Alışık, babası Sadri Alışık ve annesi Çolpan İlhan ile babası Sadri Alışık'a hitaben yayınladığı videoda hem babasının hem de annesi Çolpan İlhan'ın vefatları sonrasında kalbinin yorgun, puslu, bulutlu ve hüzünlü olduğunu da ifade etti.