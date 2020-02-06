Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı: Bu nasıl aşk! 06.02.2020 12:37

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerinin ismini açıkladı. Ünlü futbolcu Arda Turan'ın ikinci kez anne olmak için gün sayan eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün bir davete katıldı. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan ve ikinci kez erkek bir çocuğu olacağını öğrenen Aslıhan Doğan Turan, açıklamalarda bulundu. İlk çocuklarının ismini Hamza Arda koyan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeklerinin ismine karar verdi. 5 ay sonra dünyaya gelecek bebeğin adını öğrenenler, "Bu nasıl aşk!" dedi.

12 Mart 2018'de nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti geçtiğimiz Ekim ayında ilk bebekleri Hamza Arda'yı kucaklarına aldı. Kalabalık bir aile olmak isteyen Aslıhan, şimdilerde ikinci bebeklerine hamile. Bir alışveriş festivalinde görüntülenen Turan, ikinci bebeğine koyacağı ismi de ilk kez açıkladı.

''ASİL ASLAN''

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Aslıhan Doğan Turan, hamileliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Erkek bebeğine 4 aylık hamile olan Aslıhan, şimdiye kadar sadece yarım kilo aldığını söyleyerek herkesi şaşırttı. İlk bebeğinin adı Hamza Arda olan Aslıhan, ikinci bebeklerine de Asil Aslan adını vereceklerini söyledi.

İLK HAMİLELİĞİNDE 8 KİLO ALMIŞTI

İlk bebeğine hamileyken 8 kilo alan Aslıhan Doğan Turan, doğumdan 20 gün sonra tüm kilolarından kurtulmuştu. Aslıhan Turan, günde 20 dakika kardiyo egzersizi yaparak aldığı kiloları hızla vermişti.

"İKİNCİ BEBEK PLANLIYDI"

Çocukları çok sevdiğini her fırsatta belli eden Aslıhan Doğan Turan, bir röportajında "İkinci bebeğimize hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamza Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok" demişti.