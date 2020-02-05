Acun Ilıcalı'yı kahreden haber: Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti | Video 05.02.2020 19:40

Acun Ilıcalı son günlerde sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile magazin gündeminden düşmüyor. Ancak TV8'in patronu Acun Ilıcalı, bugün sabah saatlerinde aldığı haberle yıkıldı.18 yıllık öğretmenlik hayatının ardından kendini yardıma adayan ve bir süredir hastanede tedavi gören Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı neden öldü?

Ayça Çağla Altunkaya ile Super Bowl'da görüntülenen Acun Ilıcalı, magazin gündeminde bu kez üzücü bir haberle anıldı. Kocaeli'deki 18 yıllık öğretmenlik hayatının ardından kendisini hayır işlerine adayan Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı, zatürre nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. İzmit Huzurevi Derneği'nin uzun yıllardan bu yana başkanlığını yapan hayır insanı olarak tanınan Olcay Ilıcalı bu sabaha karşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ACUN ILICALI'NIN AİLESİNDEN BİR KİŞİ DAHA EKSİLDİ!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yengesi olan Olcay Ilıcalı'nın cenazesi bugün (çarşamba) Fevziye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Müteahhit bir babanın ve müdür olan bir annenin ikinci çocuğu olan Acun, daha 5 yaşındayken okula başladı. İlk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlkokulu'nda tamamladı. Daha 10 yaşındayken Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandı ve bu nedenle de anneannesinin yanına İstanbul'a taşındı. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde 7 yıl boyunca eğitim gördü, ancak mezun olamadan bıraktı.

Acun'un hayatında trafik kazaları çok büyük kayıplara neden oldu. Bunlardan ilki, Acun'un lise hayatı boyunca ona kapılarını açan, çok sevdiği anneanne ve dedesinin kaybıydı. Karşıdan karşıya geçen dedesi ve anneannesi, bir aracın altında kalarak can vermişlerdi. Acun acısını kalbine gömdü ve hayatına kaldığı yerden devam etmeyi başardı.

19 yaşında üniversite aşkı Seda Başbuğ ile evlendi. Bu evlilikten Banu adında bir de kızları oldu. Hem Acun hem de eşi daha öğrenci olduğu için, çocukları Banu'ya anne ve babası bakıyordu; her şey yolundaydı.

Ancak korkunç kader, Acun'un ailesinin peşini bırakmadı. Bu defa da hem annesi hem de babasını korkunç bir kazada kaybetti; kızı Banu ise şans eseri hayatta kaldı!

İşte Acun'un bu konu hakkındaki açıklamaları;

"Ben 19 yaşında evlendim. Bir kızım oldu. Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Benim son anda işim çıktı, "Siz gidin daha sonra geleceğim" dedim. Kızım Banu da onların yanındaydı. Balıkesir'i geçmişler. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Kızım çok ağır yaralanmış. Balıkesir Devlet Hastanesi'ne gittim. Bir hasta bakıcı orada duruyor. Adamın yanına gittim. Annemi sordum. 'İlknur Ilıcalı ile görüşmek istiyorum' dedim. Adam bir deftere baktı ve sayfayı çevirdi "Ölmüştür" dedi. 'Ergün Ilıcalı ile görüşmek istiyorum' dedim. "Ölmüştür" dedi. Ben şoktayım ve kızım Banu'yu soramıyorum. Kızımın sadece vücudunda 18 kırık vardı. Düşünün o zaman henüz 10 aylıktı!"

Bu kaza Acun'da adeta bir yıkım etkisi yarattı, derin bir depresyonun ardından eşinden boşandı ve 1,5 yıl boyunca evden çıkmadı. Daha yaşadığı travmayı atlatamamış olan Acun, Bağdat Caddesi'nde ağır bir motosiklet kazası geçirdi ve arkasında oturan en yakın arkadaşını da bu kazada kaybetti.

Kendisinin ise sol kolu kırılmış, 36 dikiş atılan ameliyattan sonra koluna platin takılmıştı.