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Hercai 63. bölüm fragmanı: "Çünkü ben ölüyorum..."

Hercai 63. bölüm fragmanı:
14.03.2021 18:06
Ana Sayfa 05:26
Marmara denizi ölüyor
Ana Sayfa 03:13
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Hercai 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 63. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Fragmanda Reyyan'ın, "Çünkü ben ölüyorum..." sözü dikkat çekiyor. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 63. bölüm fragmanı...


Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.
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