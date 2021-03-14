Hercai 63. bölüm fragmanı: "Çünkü ben ölüyorum..."

Hercai 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 63. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Fragmanda Reyyan'ın, "Çünkü ben ölüyorum..." sözü dikkat çekiyor. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 63. bölüm fragmanı...