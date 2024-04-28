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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024, 08:49 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024, 08:49

Bursa'da eğlence merkezinde silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında tartışma yaşayan iki gurup sözlü tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası taraflardan biri yanında taşıdığı tabanca ile Enes A. İsimli genci bacağından vurup kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi yaralı gence ilk müdahalede bulunduktan sonra, özel bir hastaneye sevk ederken, polis kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

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