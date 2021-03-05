Hercai 62. bölüm fragmanı: ''Bizim hikayemiz ölümsüz bir sevda oldu...''

Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 62. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hercai 62. yeni bölüm fragmanında, ''Bizim hikayemiz ölümsüz bir sevda oldu...'' sözü dikkat çekiyor. Miran hayatında yarım kalan ne varsa tamamlamak için harekete geçiyor. İşte Hercai 62. bölüm fragmanı...