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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024, 01:12 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024, 01:13

Tel Aviv sokaklarında Netanyahu'ya büyük öfke! İsrailli rehinelerden "Bizi buradan kurtarın" çağrısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki iki İsraillinin, "esir takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayımlandı. İsrailli rehinelerden hükümete "Bizi buradan kurtarın" çağrısının ardından Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile esir takası anlaşması yapılması halinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası kara operasyonunu askıya alacaklarını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı aralıksız sürdürürken, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması müzakereleri Mısır ve Katar aracılığında devam ediyor. Hamas, anlaşma için İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen geri çekilmesini, yerinden edilenlerin Gazze'deki evlerine şartsız dönüşünü, kapsamlı yeniden inşa çabalarını, ablukanın sona ermesini ve temel insani yardımın sağlanmasını talep ediyor ancak İsrail ordusu geri adım atmıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bugün Gazze Şeridi'nde esir tutulan 2 İsrail vatandaşının görüntüsünü paylaştı.

Yapılan açıklamada, "İsrail, bir seçim yapmak zorundadır. Esirler ya da savaş. Refah'a girmek esirlerin savaşta ölmesine yol açacaktır. Refah'a girmek kaçırılanların ölmesi için başka bir yol olacaktır. İsrail esirleri seçmelidir" ifadeleri kullanıldı.

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