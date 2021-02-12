Hercai 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Beni ardında bıraktın Miran…"

Hercai 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile yeni yılla birlikte izleyiciyi pazar günleri karşılayan Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 59. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hercai 59. yeni bölüm 2. fragmanında, "Beni ardında bıraktın Miran…" sözü dikkat çekiyor.