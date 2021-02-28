Hercai 61. bölüm fragmanı: ''Ölmeni istiyorum''

Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 61. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hercai 60. yeni bölüm fragmanında, ''Ölmeni istiyorum'' sözü dikkat çekiyor. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah 'ın Reyyan'dan kurtulmanın yollarını aradığı anlar izleyiciye nefes kesen anlar yaşatacak. İşte Hercai 61. bölüm fragmanı...

Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır. Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir. Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır... Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar. Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır.