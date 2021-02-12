Hercai 59. bölüm fragmanı: "Beni ardında bıraktın Miran…"

Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile yeni yılla birlikte izleyiciyi pazar günleri karşılayan Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 59. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hercai 59. yeni bölüm fragmanında, "Beni ardında bıraktın Miran…" sözü dikkat çekiyor.