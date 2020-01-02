Zahide Yetiş oğlu Aras ile sosyal medyayı yıktı geçti! Annesi gibi o da hep güler yüzlü... 02.01.2020 12:12

Zahide Yetiş oğlu Aras Arısoy'la çektiği video ile sosyal medyada çok konuşuldu. Yakın Arkadaşı Müge Anlı gibi özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen başarılı programcı Zahide Yetiş, oğlu Aras Arısoy'u çizgifilm izlerken çektiği anları, "Çocukların gülücükleri sarsa dünyayı ... Hiç yetim hiç hasta çocuk kalmasa..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan Zahide Yetiş'in oğlu, Instagram'da çok konuşuldu. İşte Zahide Yetiş'in oğlu Aras...

