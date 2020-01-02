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Cübbeli erotik poz Adana'yı karıştırdı! Adana Barosu 'avukat cübbeli erotik pozlar' sonrası harekete geçti

02.01.2020 12:13

Sosyal medyada bir kadına ait, kolunda Adana yazılı cübbeyle çekilmiş erotik pozlar yayınlandı. Cübbenin kolunda Adana yazması Adana Barosu’nu harekete geçirdi. Baro ‘mesleğin onuruna saldırı’ şikâyetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve ekşi sözlük’teki başlığa erişim engellendi.


Adana'da bir avukatın yanında çalışan erkek katibin, kadın arkadaşına cübbe giydirip, çektirdiği müstehcen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması tepki çekti. Adana Barosu'nun başlattığı inceleme sonucu kimliği belirlenen avukat katibinin işine son verildiği bildirildi.

Kentte bir avukatlık bürosunda çalışan erkek katip, iddiaya göre kadın arkadaşına cübbe giydirip, verdirdiği uygunsuz pozları fotoğraflayıp, arkadaşlarıyla paylaştı. Yine iddiaya göre, arkadaşları da fotoğrafı, sahte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kolunda 'Adana' yazan cübbenin yer aldığı fotoğrafın yayılmasının ardından, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük harekete geçti. Baro, 'mesleğin onuruna saldırı' şikayetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engelli getirildi. Katibin işine de son verildi.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, yapılanın meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış olduğunu belirterek, "Fotoğrafın sosyal medyada kullanılması meslektaşlarımızı rahatsız etti. Kim olduğunu tespit ettik. Avukat arkadaş, katibin işine son verdi" dedi.
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