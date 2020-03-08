Yunanistan sınırında sıcak gelişme! Özel harekatlar Meriç'te devriyede 08.03.2020 13:41

Yunan güvenlik güçleri tarafından göçmenlerin dövülerek Türkiye sınırına bırakılmasının ardından görevlendirilen tam donanımlı 1000 özel harekat polisinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Özel harekat polisleri sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyeleri arttırdı.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak, geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve önceki gün çalışmaya başlayan, tam donanımlı 1000 özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyeleri artırdı.



Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin, şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda 1000 özel harekat polisi görevlendirdi. Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için göreve başlayan özel harekat polisleri, Meriç Nehri üzerinde devriye görevini sürdürüyor. Özel harekat polisleri zodyak botlarla nehir üzerindeki devriyelerini sıklaştırdı. Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.