Evlat nöbetinde 188. gün: Acılı anne HDP'ye ateş püskürdü 08.03.2020 14:50

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin sembol ismi olan Hacire Ana tarafından HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlayan evlat nöbetinde 188. güne girildi. A Haber Kadınlar Gününe özel olarak Diyarbakır'daki annelere ziyarette bulundu. 3 Eylül günü HDP tarafından kaçırılan kuzeni Süleyman Çetinkaya için nöbet tutan Aysel Bozkurt, HDP'ye ateş püskürürken, "HDP neden gelip buradaki annelerin acısını dindirmiyor?" diye seslendi. Bozkurt, "Babamın ölüm haberini buradaki direnişim sırasında öğrendim. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve biz çok acı bir gün yaşıyoruz. Gönül isterdi ki hiçbir yüreği yanık anne olmasın. Gönül isterdi ki şu an dağlarda hiçbir çocuk olmasın. Gönül isterdi ki hiçbir çocuk, kendi bayrağına, vatanına, askerine kurşun sıkmasın. Biz burada evlatlarımız için direnişteyiz ama HDP ne yapıyor? HDP şu anda istasyonda halaylarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Peki HDP neden gelip buradaki annelerin bu acısını dindirmiyor? Bu acısını görmüyor?" ifadelerini kullandı.