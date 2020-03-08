Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Armağan Akman'ın ailesine taziye telefonu 08.03.2020 13:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de katil Esad’ın kalleş saldırısında şehit olan 34 askerimizden Uzman Onbaşı Armağan Akman’ın ailesi ile telefonda konuştu. Acılı anne ve babaya başsağlığı dileyen Erdoğan, “Şehidimizin inanıyorum ki sizleri ağırlamak için hazırlığı var. Rabbim cenneti ile cemali ile İnşallah anne, baba ve bütün aileyi inşallah cennetinde buluştursun. Biliyorsunuz peygamberimiz şehitliği özlemişti. Ve şehitlerimiz peygamberimize komşu, rabbim bizi de bu mertebe ile mükafatlandırsın inşallah. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad'ın kalleş saldırısında 34 askerimiz şehit olmuştu. Türkiye şehitlerine ağlarken devlet erkanı şehit cenazelerinde en ön safta yer aldı.

AK Partili Nihat Zeybekci, İdlib şehitlerinden Uzman Çavuş Armağan Akman'ın Denizli'deki baba ocağını ziyaret etti. Akman ailesine taziye telefonu açan Başkan Erdoğan, acılı anne ve baba ile konuştu.

Erdoğan, "Şehidimizin inanıyorum ki sizleri ağırlamak için hazırlığı var. Rabbim cenneti ile cemali ile İnşallah anne, baba ve bütün aileyi inşallah cennetinde buluştursun. Biliyorsunuz peygamberimiz şehitliği özlemişti. Ve şehitlerimiz peygamberimize komşu, rabbim bizi de bu mertebe ile mükafatlandırsın inşallah. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.