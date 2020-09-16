Yunan spiker hükümete isyan etti: Budala olduğumuzu anladılar!

16.09.2020 14:38

Doğu Akdeniz’de Fransa’nın maşası konumuna gelen ve provokasyondan başka bir şey yapmayan Yunanistan hükümetine yunan medyası bile dayanamadı. Türkiye'yi yakından takip eden Yunan spiker İoannis Theodoratos, ülkesinin donanmasının Türkiye karşısında eski ve yıpranmış olduğunu belirterek isyan etti. Theodoratos Yunan hükümetine ağır eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin askeri sanayide attığı sağlam adımlar, caydırıcılık noktasında en önemli etkenlerden biri konumunda. Özellikle son dönemde Yunanistan'ın sebebiyet verdiği Adalar ve Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimde Atina'nın geri adım atmasında bu durum öne çıktı. Türkiye'yi ve Türk silahlı kuvvetlerini yakından takip eden Yunan gazeteci İoannis Theodoratos, Yunan donanmasının eski ve yıpranmış olduğunu belirterek isyan etti.

"ONLARIN FARKI BURADA"

Daha önce de Türkiye ve mili teknolojilerle ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos katıldığı bir programda Türk Deniz Kuvvetleri hakkında konuştu.

Türkiye'nin günden güne üzerine koyarak güçlendiğini ifade eden Yunan spiker Türk donanmasına dikkat çekerek, "Bakın Türkler kaç tane gemi inşa ediyor yani aceleleri var. 2023 yani Lozan Anlaşması'ndan 100 yıl sonra bizim ne yaptığımız belli değilken onların farkı burada" dedi.

Theodoratos ayrıca Türk donanmasına kıyasla Yunanistan donanmasının yaşlı olduğunu belirtirken, ellerinde bulunan savaş gemilerinin yükseltilmesi ve modernize edilmesi gerektiğini söyledi.

"ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Yunan donanması için çok fazla para harcamaları gerektiğini (önce aç karnınızı doyurun) söyleyen Yunan spiker "Bugün dünyanın en büyük ikramiyesini kazansak bile 2-3 yıldan önce iyi performans gösterebilecek bir donanmaya sahip olmalıyız. Artık eskisi gibi değil savaş uzaktan yapılıyor. Türk donanması uzun menzilli füze kullanabilir. Savaş uçaklarından İHA'lardan, kara üslerinden ve gemilerinden Yunan filosuna karşı ateş açabilir." diye konuştu.

Türkiye'nin Yunanistan'ın aksine kendi gemilerini üretebilme yeteneğine sahip olduğunu dile getiren Theodoratos, "Eğer Kıbrıs'ı askeri olarak hadım edersek Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda oynayacağı rolü çok daha kolaylaştırmış oluruz" dedi.

DENİZALTILAR KONUSU

Type 209 tipi denizaltılarına ilk kendilerinin sahip olduğunu söyleyen Theodoratos, "Bu denizaltılarımız zamanında yola çıkmış olsaydı Türklerin Kıbrıs'taki çıkarma operasyonunu gerçekleştirme şansı yoktu tüm filoları batmış olacaktı. O bölgedeki tüm gemileri batmış olurdu. Ancak bugün denizaltılarımızı dişssiz gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın elinde bulunan Type 214 tipi denizaltıların modern silahlardan yoksun olduğunu belirten Yunan spiker, "Türkler bu konuda ne kadar 'budala' olduğumuzu gördükleri için Almanlarla ilişkilerini sağlamlaştırdılar" diye konuştu.

"2023'TE DAHA DA GÜÇLENECEKLER"

Almanya'nın Türkiye'ye destek vermesine de sitem eden Yunan spiker şöyle devam etti:

"Türkler bir süre sonra artık Almanlara ihtiyaç duymayacak çünkü istediklerini almış olacaklar ve harekete geçmeye hazır olacaklar."

Türk donanmasının envanterinde bulunan savaş gemilerinden ve denizaltılarından bahseden Yunan spiker yerli ve milli teknolojilerin 2023 yılında daha da gelişeceğine dikkat çekerek, "2023'te Türkler donanmalarını daha da büyütecek" dedi.

"GEÇ TEPKİ VERİYORUZ"

Türkiye'nin yeni gemiler inşa ederek gücüne güç kattığına vurgu yapan Yunan spiker ülkesindeki idarecilere de isyan ederek şunları kaydetti:

"Özellikle çok fazla çıkarma gemileri var çoğu ağır korumalı modern çıkarma gemileri. Türkler biz buradayız demeye hazır. Peki bizim mazeretimiz ne? Artrit, ağrılar, diyabet mi? Yıllar boyunca ordumuzu kestik ve en sonunda onun kemiğini hatta iliğini bile alıp engelli bıraktık. Savunma sanayi üzerine çalışmak istemiyoruz. Olaylara sürekli geç tepki veriyoruz."