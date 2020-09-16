Beyoğlu'nda servis şoföründen sokakta yürüyen kadına sözlü taciz! Taciz anı saniye saniye kamerada

16.09.2020 14:41

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulunan servis şoförü cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.





Camını açan şoför, Dilek K.'ya gideceği yere götürebileceğini söyleyerek kendisiyle gelmesini istedi. Bu istek karşısında şoka uğrayan kadın cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına almaya başladı.





Görüntülendiğini fark eden servis minibüsünün şoförü ise paniğe kapılarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından sözlü tacize maruz kaldığını belirten kadın ise yaşadığı o anları paylaşarak duruma tepki gösterdi.





Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.