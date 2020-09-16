Bürokrasi duvarları yıkılıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: 2.260.000 belge tasarrufu

16.09.2020 14:49

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos’tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç: 2.260.000 Belge Tasarrufu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşın işini kolaylaştırmaya devam ettiklerini açıkladı.

Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.



1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.

SONUÇ:

2.260.000 Belge Tasarrufu! pic.twitter.com/ERzNk4w7XI — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 16, 2020

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç: 2 milyon 260 bin belge tasarrufu" ifadesini kullandı.