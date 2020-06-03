Youtube'ta çocuk istismarına geçit yok! Emniyet, ‘beyaz hacker’ları devreye soktu!

03.06.2020 14:48

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortaya çıkardığı YouTube’daki skandal yayınlara karşı, siber uzmanlar seferberlik başlattı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda özel ekip oluşturan Emniyet, ‘beyaz hacker’ları da devreye soktu. USOM bünyesinde özel bir ekip kuran siber polisler de IP adreslerini takibe aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, toplum yapısını bozan genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuğun cinsel istismarını içeren yayınlar yaptığı tespit edilen dört farklı hesapla ilgili savcılığa başvurmuş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da bu içeriklerin izlenmesine engel koymuştu. Edinilen bilgiye göre, bunun ardından BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) benzer hesapların tespit edilmesi için harekete geçti.

IP ADRESLERİ İNCELENİYOR

Hürriyet'in haberine göre Siber Yıldız yarışmalarıyla BTK'da istihdam edilen beyaz hackerlar devreye girerek, bu ve benzeri yayınların izini sürmeye başlarken, USOM bünyesinde özel bir ekip kuran siber polisler de IP adreslerini takibe aldı. YouTube'la bu konuda başlayan görüşmeler de devam ederken, şirket yetkililerinden bu tür yayınlara karşı daha hassas olunması talep edildi. YouTube'un da "topluluk kuralları"na aykırı olan bu tür yayınların kaldırılmaya devam edeceği yönünde bilgi verdiği öğrenildi.





5.8 MİLYON VİDEO SİLİNDİ

Öte yandan Youtube'un son yayınladığı şeffaflık raporuna göre 2019 yılının son çeyreğinde dünya genelinde silinen video sayısına ilişkin bilgiler verilmişti. Buna göre dünya genelinde silinen video sayısı 5 milyon 887 bin 21 olarak açıklanırken, bu videoların yüzde 15.8'ini ise çocukların güvenliği nedeniyle silinen videolar oluşturmuştu. Aynı raporda Türkiye'den yüklenen ve silinen video sayısı ise 93 bin 575 olarak bildirilmişti.